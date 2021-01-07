Всего полицейские задержали семерых торговцев героином
В Иркутской области в результате масштабной спецоперации задержали группу наркоторговцев, распространявших героин.
По предварительным данным, подозреваемые на протяжении 2020 года сбывали героин в нескольких районах Иркутской области. Задержаны семь участников группы, организатором которой оказалась 23-летняя девушка. Именно она приобретала крупные партии наркотиков, а её подельники продавали героин наркоманам.
По местам жительства фигурантов в городе Иркутске, Шелехове и селе Смоленщина полицейские провели обыски. Изъято около 100 граммов героина, электронные весы, фасовочный материал, несколько десятков сотовых телефонов и сим-карт, имеющих доказательное значение для уголовного дела.
- Возбуждены уголовные дела по статье 228.1. Уголовного кодекса. Шестеро фигурантов заключены под стражу. В отношении ещё одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Иркутской области 23-летняя девушка руководила торговлей героином
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего полицейские задержали семерых торговцев героином
Женщина получила удар ножом в грудь на улице
Бензин у застрявших рыбаков уже был на исходе
Водитель «Субару Форестер» попал в очень неприятное ДТП не по своей вине
С начала года в Иркутской области на пожарах погибли уже девять человек
Туристы провели две страшные ночи
Крупное отключение произошло в отдалённом районе республики
Пока подтоплена только часть дороги
Пожар произошёл в Северобайкальске
Дальнобойщиков в сорокаградусный мороз спасли полицейские
Редкое явление зафиксировали в Утулике
Инцидент вновь произошёл на Жердева
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила
Возле Горячинска нулевая видимость
Дети ногами ломали ледяную скульптуру