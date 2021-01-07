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В Иркутской области 23-летняя девушка руководила торговлей героином

Происшествия, 
Всего полицейские задержали семерых торговцев героином

В Иркутской области в результате масштабной спецоперации задержали группу наркоторговцев, распространявших героин.

По предварительным данным, подозреваемые на протяжении 2020 года сбывали героин в нескольких районах Иркутской области. Задержаны семь участников группы, организатором которой оказалась 23-летняя девушка. Именно она приобретала крупные партии наркотиков, а её подельники продавали героин наркоманам.

По местам жительства фигурантов в городе Иркутске, Шелехове и селе Смоленщина полицейские провели обыски. Изъято около 100 граммов героина, электронные весы, фасовочный материал, несколько десятков сотовых телефонов и сим-карт, имеющих доказательное значение для уголовного дела.

- Возбуждены уголовные дела по статье 228.1. Уголовного кодекса. Шестеро фигурантов заключены под стражу. В отношении ещё одного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
героин наркотики
 
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