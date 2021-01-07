В Бурятии в магазин пришла женщина с ножевым ранением





Сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую медицинскую помощь и перебинтовали рану подручными средствами.



Раненая женщина рассказала, что её ударил ножом малознакомый мужчина, который после этого убежал в неизвестном направлении.



Росгвардейцы и полицейские отправились на поиски нападавшего. Во время отработки прилегающего жилого массива в одном из домов подозреваемый был задержан. Это местный 40-летний житель. Он признался, что на улице во время конфликта нанёс женщине ножевое ранение в области груди.



- Мужчину доставили в территориальный отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Ведётся следствие, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.



В посёлке Усть-Баргузин в Бурятии мужчина ударил ножом женщину на улице, после чего убежал.В пресс-службе Росгвардии по Бурятии сообщили, что женщина с ножевым ранением пришла в магазин и попросила помощи. Продавцы нажали тревожную кнопку, вызвав росгвардейцев.