 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

07 января

06 января

Популярное

В Иркутской области рыбаки сократили путь и едва не погибли

В Иркутской области рыбаки сократили путь и едва не погибли
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Бензин у застрявших рыбаков уже был на исходе

Во вторник трое жителей города Братск, возвращаясь с рыбалки в тёмное время суток, решили сократить свой путь и поехали через лес. В районе залива Сурупцева Братского водохранилища их автомобиль застрял на бездорожье.

Греясь в автомобиле, мужчины провели в лесу всю ночь. У них была надежда на то, что по этой дороге могут поехать местные жители и оказать им помощь. Только на утро рыбаки смогли дозвониться до экстренных служб и сообщить о том, что они нуждаются в помощи спасателей.

- В условиях низких температур автомобиль был единственным местом, где люди могли обогреваться, но на момент прибытия спасательной группы бензин был на исходе. Рыбакам повезло, что они смогли дозвониться до экстренных служб и попросить о помощи. В противном случае им пришлось бы порядка 15 километров идти по лесу до федеральной трассы «Вилюй». А с учётом сильного ветра, мороза и труднопроходимой местности сделать это было бы очень сложно, и все могло закончиться трагично, - сообщил заместитель начальника Северо-Западного поисково-спасательного отряда Алексей Писарев.

Автомобиль попытались вытащить при помощи спасательной лебедки, но попытки не увенчались успехом.

Трёх мужчин в удовлетворительном состоянии спасатели эвакуировали в Братск.

- Хочется напомнить рыбакам, туристам и отдыхающим о правилах личной безопасности. Не стоит планировать рыбалку, охоту, туристские походы, прогулки в лесных массивах, катание на лыжах и коньках в отдаленных местах из-за крайне неблагоприятных погодных условий. Нарушение этих элементарных мер чревато негативными последствиями, - обратился Алексей Писарев.


рыбаки спасательная операция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области рыбаки сократили путь и едва не погибли
В Иркутской области рыбаки сократили путь и едва не погибли
Происшествия, 07.01.2021
Бензин у застрявших рыбаков уже был на исходе
В Улан-Удэ «Субару» врезался в столб, а после врезались в него
В Улан-Удэ «Субару» врезался в столб, а после врезались в него
Происшествия, 06.01.2021
Водитель «Субару Форестер» попал в очень неприятное ДТП не по своей вине
В Иркутской области пенсионерка погибла на балконе своей квартиры
В Иркутской области пенсионерка погибла на балконе своей квартиры
Происшествия, 06.01.2021
С начала года в Иркутской области на пожарах погибли уже девять человек
Без электричества остались более 1,3 тысяч жителей Бурятии
Без электричества остались более 1,3 тысяч жителей Бурятии
Происшествия, 06.01.2021
Крупное отключение произошло в отдалённом районе республики
В Иркутской области Ангара подтопила полуостров
В Иркутской области Ангара подтопила полуостров
Происшествия, 06.01.2021
Пока подтоплена только часть дороги
В Бурятии на пожаре эвакуировали 29 человек
В Бурятии на пожаре эвакуировали 29 человек
Происшествия, 06.01.2021
Пожар произошёл в Северобайкальске
В Иркутской области дальнобойщики встретили новый год на морозе в заглохшей машине
В Иркутской области дальнобойщики встретили новый год на морозе в заглохшей машине
Происшествия, 06.01.2021
Дальнобойщиков в сорокаградусный мороз спасли полицейские
Смерч сняли на видео в Иркутской области
Происшествия, 06.01.2021
Редкое явление зафиксировали в Утулике
В Улан-Удэ произошло аварийное отключение воды
В Улан-Удэ произошло аварийное отключение воды
Происшествия, 06.01.2021
Инцидент вновь произошёл на Жердева
В 2020 году в Бурятии в ДТП погибли семь детей
В 2020 году в Бурятии в ДТП погибли семь детей
Происшествия, 05.01.2021
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила
Из-за метели на трассе в Бурятии ограничили движение
Из-за метели на трассе в Бурятии ограничили движение
Происшествия, 05.01.2021
Возле Горячинска нулевая видимость  
В городе в Бурятии подростки сломали ледяную фигуру
В городе в Бурятии подростки сломали ледяную фигуру
Происшествия, 05.01.2021
Дети ногами ломали ледяную скульптуру 
В Бурятии на пепелище нашли труп
В Бурятии на пепелище нашли труп
Происшествия, 05.01.2021
Причина пожара устанавливается 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^