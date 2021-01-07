В Иркутской области рыбаки сократили путь и едва не погибли

Бензин у застрявших рыбаков уже был на исходе



Во вторник трое жителей города Братск, возвращаясь с рыбалки в тёмное время суток, решили сократить свой путь и поехали через лес. В районе залива Сурупцева Братского водохранилища их автомобиль застрял на бездорожье.



Греясь в автомобиле, мужчины провели в лесу всю ночь. У них была надежда на то, что по этой дороге могут поехать местные жители и оказать им помощь. Только на утро рыбаки смогли дозвониться до экстренных служб и сообщить о том, что они нуждаются в помощи спасателей.



- В условиях низких температур автомобиль был единственным местом, где люди могли обогреваться, но на момент прибытия спасательной группы бензин был на исходе. Рыбакам повезло, что они смогли дозвониться до экстренных служб и попросить о помощи. В противном случае им пришлось бы порядка 15 километров идти по лесу до федеральной трассы «Вилюй». А с учётом сильного ветра, мороза и труднопроходимой местности сделать это было бы очень сложно, и все могло закончиться трагично, - сообщил заместитель начальника Северо-Западного поисково-спасательного отряда Алексей Писарев.



Автомобиль попытались вытащить при помощи спасательной лебедки, но попытки не увенчались успехом.



Трёх мужчин в удовлетворительном состоянии спасатели эвакуировали в Братск.



- Хочется напомнить рыбакам, туристам и отдыхающим о правилах личной безопасности. Не стоит планировать рыбалку, охоту, туристские походы, прогулки в лесных массивах, катание на лыжах и коньках в отдаленных местах из-за крайне неблагоприятных погодных условий. Нарушение этих элементарных мер чревато негативными последствиями, - обратился Алексей Писарев.





