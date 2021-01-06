Здесь произошло ДТП
Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» предупредило водителей о реверсивном движении на 318-м км трассы Р-258 в Кабанском районе Бурятии.
Причина ввода реверсивного движения – ДТП, уточнили в Упрдор «Южный Байкал».
Об открытии движения по двум полосам будет сообщено дополнительно.
Справка:
В случае нештатной ситуации на трассе Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.
В Бурятии на трассе «Байкал» ввели реверсивное движение
Происшествия, Фото:
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