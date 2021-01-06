 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 января

05 января

Популярное

В Бурятии на трассе «Байкал» ввели реверсивное движение

В Бурятии на трассе «Байкал» ввели реверсивное движение
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Здесь произошло ДТП

Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» предупредило водителей о реверсивном движении на 318-м км трассы Р-258 в Кабанском районе Бурятии.

Причина ввода реверсивного движения – ДТП, уточнили в Упрдор «Южный Байкал».

Об открытии движения по двум полосам будет сообщено дополнительно.

Справка:

В случае нештатной ситуации на трассе Р-258 «Байкал» необходимо звонить по телефонам: 112 (единый номер экстренных служб) и дежурного Управления федеральных автодорог «Южный Байкал» +7(3012)-22-07-24.

ДТП федеральная трасса дорожное движение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области пенсионерка погибла на балконе своей квартиры
В Иркутской области пенсионерка погибла на балконе своей квартиры
Происшествия, 06.01.2021
С начала года в Иркутской области на пожарах погибли уже девять человек
Без электричества остались более 1,3 тысяч жителей Бурятии
Без электричества остались более 1,3 тысяч жителей Бурятии
Происшествия, 06.01.2021
Крупное отключение произошло в отдалённом районе республики
В Иркутской области Ангара подтопила полуостров
В Иркутской области Ангара подтопила полуостров
Происшествия, 06.01.2021
Пока подтоплена только часть дороги
В Бурятии на пожаре эвакуировали 29 человек
В Бурятии на пожаре эвакуировали 29 человек
Происшествия, 06.01.2021
Пожар произошёл в Северобайкальске
В Иркутской области дальнобойщики встретили новый год на морозе в заглохшей машине
В Иркутской области дальнобойщики встретили новый год на морозе в заглохшей машине
Происшествия, 06.01.2021
Дальнобойщиков в сорокаградусный мороз спасли полицейские
Смерч сняли на видео в Иркутской области
Происшествия, 06.01.2021
Редкое явление зафиксировали в Утулике
В Улан-Удэ произошло аварийное отключение воды
В Улан-Удэ произошло аварийное отключение воды
Происшествия, 06.01.2021
Инцидент вновь произошёл на Жердева
В 2020 году в Бурятии в ДТП погибли семь детей
В 2020 году в Бурятии в ДТП погибли семь детей
Происшествия, 05.01.2021
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила
Из-за метели на трассе в Бурятии ограничили движение
Из-за метели на трассе в Бурятии ограничили движение
Происшествия, 05.01.2021
Возле Горячинска нулевая видимость  
В городе в Бурятии подростки сломали ледяную фигуру
В городе в Бурятии подростки сломали ледяную фигуру
Происшествия, 05.01.2021
Дети ногами ломали ледяную скульптуру 
В Бурятии на пепелище нашли труп
В Бурятии на пепелище нашли труп
Происшествия, 05.01.2021
Причина пожара устанавливается 
В Улан-Удэ устранили потоп на улице
В Улан-Удэ устранили потоп на улице
Происшествия, 04.01.2021
Холодную воду отключали в трёх домах 
Возле ТРЦ в Улан-Удэ произошёл потоп. Видео
Возле ТРЦ в Улан-Удэ произошёл потоп. Видео
Происшествия, 04.01.2021
Вода на дороге спровоцировала ДТП
В Улан-Удэ украли деньги в инкассации
В Улан-Удэ украли деньги в инкассации
Происшествия, 04.01.2021
Расследуется уголовное дело 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^