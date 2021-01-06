В Иркутской области пенсионерка погибла на балконе своей квартиры

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

С начала года в Иркутской области на пожарах погибли уже девять человек



5 января на пожарах в городе Ангарск и в посёлке Тайтурка Усольского района погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Пожар в Ангарске произошёл в квартире в пятиэтажном доме в 93 квартале. Очевидцы вызвали пожарных около четырёх часов утра. В подъезде ощущался слабый запах дыма в подъезде. Самостоятельно на улицу вышли 12 человек.



Пожарные в однокомнатной квартире обнаружили мужчину 1948 года рождения. Чуть позже врачи констатировали его смерть.



Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.



Пожар в посёлке Тайтурка, на котором погибла пожилая женщина, произошёл днём из-за короткого замыкания электропроводки. Пожар произошёл в квартире на верхнем этаже пятиэтажного панельного дома на улице Победы.



Из окон квартиры и застекленного балкона шёл сильный дым, небольшое задымление наблюдалось на пятом этаже в подъезде, сильное задымление стояло в квартире. Самостоятельно вышли из дома семь человек. В квартире горел коридор, ванная комната и зал на площади 20 квадратных метров.



На балконе была обнаружена погибшая женщина – 81-летняя хозяйка квартиры.



Выяснилось, что пенсионерка, заметив пожар, вышла на лестничную площадку и попросила соседей вызвать пожарных. Сама же вернулась в горящую квартиру, чтобы попытаться самостоятельно потушить огонь. Однако, находясь в сильном дыму, женщина получила несовместимое с жизнью отравление угарным газом.



Всего с начала 2021 года в Иркутской области произошло 125 техногенных пожаров. Это на 24 случая больше, чем за эти же дни прошлого года. На пожарах погибли девять человек, ещё двое пострадали.



