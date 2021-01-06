С начала года в Иркутской области на пожарах погибли уже девять человек
5 января на пожарах в городе Ангарск и в посёлке Тайтурка Усольского района погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Пожар в Ангарске произошёл в квартире в пятиэтажном доме в 93 квартале. Очевидцы вызвали пожарных около четырёх часов утра. В подъезде ощущался слабый запах дыма в подъезде. Самостоятельно на улицу вышли 12 человек.
Пожарные в однокомнатной квартире обнаружили мужчину 1948 года рождения. Чуть позже врачи констатировали его смерть.
Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.
Пожар в посёлке Тайтурка, на котором погибла пожилая женщина, произошёл днём из-за короткого замыкания электропроводки. Пожар произошёл в квартире на верхнем этаже пятиэтажного панельного дома на улице Победы.
Из окон квартиры и застекленного балкона шёл сильный дым, небольшое задымление наблюдалось на пятом этаже в подъезде, сильное задымление стояло в квартире. Самостоятельно вышли из дома семь человек. В квартире горел коридор, ванная комната и зал на площади 20 квадратных метров.
На балконе была обнаружена погибшая женщина – 81-летняя хозяйка квартиры.
Выяснилось, что пенсионерка, заметив пожар, вышла на лестничную площадку и попросила соседей вызвать пожарных. Сама же вернулась в горящую квартиру, чтобы попытаться самостоятельно потушить огонь. Однако, находясь в сильном дыму, женщина получила несовместимое с жизнью отравление угарным газом.
Всего с начала 2021 года в Иркутской области произошло 125 техногенных пожаров. Это на 24 случая больше, чем за эти же дни прошлого года. На пожарах погибли девять человек, ещё двое пострадали.
В Иркутской области пенсионерка погибла на балконе своей квартиры
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Туристы провели две страшные ночи
Крупное отключение произошло в отдалённом районе республики
Пока подтоплена только часть дороги
Пожар произошёл в Северобайкальске
Дальнобойщиков в сорокаградусный мороз спасли полицейские
Редкое явление зафиксировали в Утулике
Инцидент вновь произошёл на Жердева
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила
Возле Горячинска нулевая видимость
Дети ногами ломали ледяную скульптуру
Причина пожара устанавливается
Холодную воду отключали в трёх домах
Вода на дороге спровоцировала ДТП
Расследуется уголовное дело
Происшествия, 03.01.2021
Загорелась квартира в 12-ти квартирном доме