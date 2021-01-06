Крупное отключение произошло в отдалённом районе республики
В Бурятии сегодня утром было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии в пяти посёлках и сёлах Баунтовского района (Багдарин, Романовка, Хиагда, Джилинда, Монгой), а также в селе Исинга Еравнинского района.
В настоящее время четыре населённых пункта запитаны от газотурбинных установок.
- Без электроснабжения остаются Романовка и Монгой с населением 1324 человека, из них 299 детей. На котельных имеются резервные источники питания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Причиной произошедшего в МЧС назвали обрыв провода.
На место аварии выехали бригады РЭС.
Без электричества остались более 1,3 тысяч жителей Бурятии
Происшествия, Фото:
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