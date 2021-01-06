Без электричества остались более 1,3 тысяч жителей Бурятии

Крупное отключение произошло в отдалённом районе республики



В Бурятии сегодня утром было зафиксировано аварийное отключение электроэнергии в пяти посёлках и сёлах Баунтовского района (Багдарин, Романовка, Хиагда, Джилинда, Монгой), а также в селе Исинга Еравнинского района.



В настоящее время четыре населённых пункта запитаны от газотурбинных установок.



- Без электроснабжения остаются Романовка и Монгой с населением 1324 человека, из них 299 детей. На котельных имеются резервные источники питания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Причиной произошедшего в МЧС назвали обрыв провода.



На место аварии выехали бригады РЭС.

