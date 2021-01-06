В Иркутской области Ангара подтопила полуостров

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пока подтоплена только часть дороги



С 1 января на реке Ангара в районе села Усолье-Жилкино Боханского района Иркутской области происходит становление ледостава, в результате чего возможны колебания уровней воды до 1-1,5 метров. 5 января на территории города Усолья-Сибирского в районе полуострова Варничный произошло подтопление пониженного участка дороги, связывающей городскую черту с полуостровом.



В превентивных целях Енисейское бассейновое водное управление Росводресурсов приняло решение о снижении сбросных расходов на Иркутском гидроузле с 23:30 5 января на 300 кубических метров в секунду до показателя 2200 кубических метров в секунду. Главное управление МЧС по Иркутской области рекомендовало ввести на территории Тельминского муниципального образования Усольского района и села Усолье-Жилкино Боханского района режим «Повышенная готовность».



За период с 01:00 до 02:00 6 января уровень воды в Ангаре в районе водозабора в Тельме (противоположный берег от Усолье-Жилкино) снизился на 4 сантиметра. Угрозы подтопления жилых домов нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

