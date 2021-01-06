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В Бурятии на пожаре эвакуировали 29 человек

В Бурятии на пожаре эвакуировали 29 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пожар произошёл в Северобайкальске

Утром 4 января произошёл пожар в квартире трёхэтажного дома по улице Ленина в городе Северобайкальск.

На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в первом подъезде. Пожарные проверили помещения и по лестничному маршу вывели 29 человек.

- Пожар на площади 4 кв.м. был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Предположительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
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