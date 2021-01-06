В Бурятии на пожаре эвакуировали 29 человек

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожар произошёл в Северобайкальске



Утром 4 января произошёл пожар в квартире трёхэтажного дома по улице Ленина в городе Северобайкальск.



На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в первом подъезде. Пожарные проверили помещения и по лестничному маршу вывели 29 человек.



- Пожар на площади 4 кв.м. был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Предположительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

