Пожар произошёл в Северобайкальске
Утром 4 января произошёл пожар в квартире трёхэтажного дома по улице Ленина в городе Северобайкальск.
На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в первом подъезде. Пожарные проверили помещения и по лестничному маршу вывели 29 человек.
- Пожар на площади 4 кв.м. был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Предположительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
В Бурятии на пожаре эвакуировали 29 человек
Происшествия, Фото:
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