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В 2020 году в Бурятии в ДТП погибли семь детей

В 2020 году в Бурятии в ДТП погибли семь детей
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила

В 2020 году на дорогах Бурятии в дорожно-транспортных происшествиях погибли семь несовершеннолетних.

В УГИБДД по Бурятии отмечают, что во время зимних школьных каникул родителям и водителям стоит уделить особое внимание вопросам детской безопасности. Выезжая к местам отдыха, необходимо обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства, а отпуская детей на горки и катки, следует напомнить им о правилах поведения на дороге.

- Дети зачастую неправильно оценивают дорожную обстановку. Поэтому родителям необходимо объяснить им, какую опасность представляет автомобиль на зимней дороге и, особенно напомнить, что водитель не успеет вовремя среагировать на неожиданное появление ребёнка на проезжей части, - сообщают дорожные полицейские.

Особое внимание нужно уделить безопасности ребёнка в тёмное время суток: возвращаясь вечером с горки или катка, в условиях ограниченной видимости, ребёнок на дороге становится практически невидимым для водителя. Световозвращающие элементы сделают ребёнка заметнее на дороге.

- Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при появлении детей вблизи дороги, снижать скорость движения при проезде мест массового скопления детей, образовательных учреждений и остановок общественного транспорта, - отмечают автоинспекторы.

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