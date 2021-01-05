 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 января

04 января

Популярное

Из-за метели на трассе в Бурятии ограничили движение

Из-за метели на трассе в Бурятии ограничили движение
Происшествия,  Фото:screenshot
Возле Горячинска нулевая видимость

На автомобильной дороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкам» ограничили движение в районе села Горячинска, c 176 по 200 км.

Причиной тому стала сильная метель и нулевая видимость. На месте работают четыре комбинированных дорожных машины, три грейдера, экипаж ДПС и сотрудники МЧС.

Также информацию передали во все автовокзалы, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

- Уважаемые жители и гости республики! Просим вас воздержаться от поездки в данном направлении до улучшения погодных условий. Полиция Бурятии напоминает о соблюдений правил дорожного движения и недопустимости превышения скорости движения, особенно условиях плохой видимости, - прокомментировали в пресс-службе республиканского МВД. 

погода
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Из-за метели на трассе в Бурятии ограничили движение
Из-за метели на трассе в Бурятии ограничили движение
Происшествия, 05.01.2021
Возле Горячинска нулевая видимость  
В Бурятии на пепелище нашли труп
В Бурятии на пепелище нашли труп
Происшествия, 05.01.2021
Причина пожара устанавливается 
В Улан-Удэ устранили потоп на улице
В Улан-Удэ устранили потоп на улице
Происшествия, 04.01.2021
Холодную воду отключали в трёх домах 
Возле ТРЦ в Улан-Удэ произошёл потоп. Видео
Возле ТРЦ в Улан-Удэ произошёл потоп. Видео
Происшествия, 04.01.2021
Вода на дороге спровоцировала ДТП
В Улан-Удэ украли деньги в инкассации
В Улан-Удэ украли деньги в инкассации
Происшествия, 04.01.2021
Расследуется уголовное дело 
Пони с детьми носилась по площади в Улан-Удэ
Пони с детьми носилась по площади в Улан-Удэ
Происшествия, 03.01.2021
Животное протащило мужчину, пытавшегося её остановить
В Бурятии в лесу спасли мужчину с эпилепсией
В Бурятии в лесу спасли мужчину с эпилепсией
Происшествия, 02.01.2021
Спасатели выезжали в местность Верблюжий Хребет
У многодетной семьи артиста цирка Бурятии сгорел дом
У многодетной семьи артиста цирка Бурятии сгорел дом
Происшествия, 02.01.2021
Семья с тремя детьми осталась без крова и без имущества
В Иркутской области 1 и 2 января пожары унесли пять жизней
В Иркутской области 1 и 2 января пожары унесли пять жизней
Происшествия, 02.01.2021
Трагедии произошли в нескольких населённых пунктах
В Бурятии в ДТП один человек погиб и шесть пострадали
В Бурятии в ДТП один человек погиб и шесть пострадали
Происшествия, 02.01.2021
Крупное ДТП произошло вечером 1 января

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^