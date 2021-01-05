Из-за метели на трассе в Бурятии ограничили движение





На автомобильной дороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкам» ограничили движение в районе села Горячинска, c 176 по 200 км.Причиной тому стала сильная метель и нулевая видимость. На месте работают четыре комбинированных дорожных машины, три грейдера, экипаж ДПС и сотрудники МЧС.Также информацию передали во все автовокзалы, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.- Уважаемые жители и гости республики! Просим вас воздержаться от поездки в данном направлении до улучшения погодных условий. Полиция Бурятии напоминает о соблюдений правил дорожного движения и недопустимости превышения скорости движения, особенно условиях плохой видимости, - прокомментировали в пресс-службе республиканского МВД.