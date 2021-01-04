Холодную воду отключали в трёх домах
В 18:40 по улице Жердева 132 в Улан-Удэ были завершены работы по устранению коммунальной аварии.
- Установили хомут на чугунной трубе d=150мм. На время ремонта холодное водоснабжение закрывали в трёх домах по Жердева, 132, 136, 138. Подвоз воды был организован. Сейчас всем потребителям холодное водоснабжение запустили, - сообщили в пресс-службе мэрии.
Как сообщал «Байкал-Daily», авария случилась днём. Вода текла по дорогам. По словам очевидца, из-за этого случилась автоавария.
В Улан-Удэ устранили потоп на улице
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Холодную воду отключали в трёх домах
Вода на дороге спровоцировала ДТП
Расследуется уголовное дело
Загорелась квартира в 12-ти квартирном доме
Горящую квартиру заметил пожарный
Животное протащило мужчину, пытавшегося её остановить
Начаты доследственные проверки
Спасатели выезжали в местность Верблюжий Хребет
Малыш едва не замёрз насмерть
Трагедия произошла 1 января
Семья с тремя детьми осталась без крова и без имущества
Трагедии произошли в нескольких населённых пунктах
Крупное ДТП произошло вечером 1 января
Отключали свет, воду и тепло
Происшествия, 01.01.2021
Стражи правопорядка помогли ей выбраться из горящего строения