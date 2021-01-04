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В Улан-Удэ устранили потоп на улице

В Улан-Удэ устранили потоп на улице
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Холодную воду отключали в трёх домах

В 18:40 по улице Жердева 132 в Улан-Удэ были завершены работы по устранению коммунальной аварии.

- Установили хомут на чугунной трубе d=150мм. На время ремонта холодное водоснабжение закрывали в трёх домах по Жердева, 132, 136, 138. Подвоз воды был организован. Сейчас всем потребителям холодное водоснабжение запустили, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Как сообщал «Байкал-Daily», авария случилась днём. Вода текла по дорогам. По словам очевидца, из-за этого случилась автоавария. 
коммунальная авария
 
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