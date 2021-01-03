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В Бурятии эвакуировали четверых детей из задымленного подъезда

В Бурятии эвакуировали четверых детей из задымленного подъезда
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Загорелась квартира в 12-ти квартирном доме

С начала года в Бурятии зарегистрировано 27 пожаров, при которых погибли два человека, ещё четыре человека получили травмы, из них двое детей. Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, либо электрооборудования, сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Накануне вечером пожар произошёл в одной из квартир на втором этаже 12-ти квартирного дома в селе Тарбагатай, в подъезде было сильное задымление. Старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Иволгинскому и Тарбагатайскому районов ГУ МЧС России по Бурятии Максимом Кушнаревым эвакуировано с первого этажа четверо детей. В результате пожара выгорела кухня, закопчены стены. Пострадавших нет. Предположительная причина пожара - неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.

2 января в результате возгорания в частном доме в Железнодорожном районе Улан-Удэ, двое годовалых детей получили отравление продуктами горения. Сегодня рано утром в селе Сосново-Озерское Еравнинского района зарегистрирован случай с гибелью человека. В ходе разбора места пожара в жилом доме был обнаружен погибший 50-летний мужчина.

Заместитель начальника ГУ МЧС России по Бурятии по надзорной и профилактической работе Константин Скворец обратился к жителям республики быть осторожными с огнём, не оставлять без присмотра отопительные и электронагревательные приборы. Не перегружать электросеть. Внимательно следить за детьми, а также правильно и безопасно эксплуатировать пиротехнические изделия.

Он также отметил, что в период новогодних праздников усиленно ведутся профилактические мероприятия среди граждан.

На сегодня сотрудниками МЧС и государственной противопожарной службы Бурятии проведено более 600 подворовых обхода. Мерам пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировано 784 человека, распространено свыше 1062 материала наглядной агитации.
пожар
 
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