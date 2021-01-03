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Пони с детьми носилась по площади в Улан-Удэ

Пони с детьми носилась по площади в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Животное протащило мужчину, пытавшегося её остановить

В паблике «Весь Улан-Удэ» опубликовали случай, о котором рассказала подписчица. Инцидент произошёл в новогодние праздники во время развлечений на площади Советов.

Сын подписчицы увидел пони с повозкой и попросился прокатиться, в чём ему не смогли отказать родители. Там же находились ещё несколько малышей. Проехав половину пути, пони начала лягаться.

- Повозку развернули и тут начался ужас. Пони начала лягаться, брыкаться и бежать со всей дури в толпу, через дорожки, где скатываются дети с горок. И наши дети сидят в повозке, такие маленькие и беззащитные. Мой муж бежал за ними, но он один не смог её остановить, он упал. Она его протащила. Слава богу, несколько мужиков схватили пони за поводья, остановили её, она упала на колени, и мы вытащили своих детей, - описала произошедшее женщина.

По её словам, деньги за развлечение им вернули. Также горожанку возмутило то, что, по её словам, пони управлял юный конюх – на вид ему лет 10-12.

- Я хочу, чтобы обратили внимание и взяли на контроль такие перевозки и бедных животных, которые пашут как они, они и есть кони, их очень жаль, - написала подписчица паблика.

В комментариях развернулись дебаты на эту тему: «Если вам жалко пони, зачем пользуетесь их услугами, пока есть спрос будет предложение! А так все бы отказались от развлечения с животными может что-то и изменилось бы», «Будьте людьми, всякое бывает. Мальчик старался, даже когда упал - держал поводья. А вы... На весь город...», «Эти животные, действительно, и зимой и летом стоят без еды и воды. По ним же видно, что они насмерть замученные. Запрещать надо такие перевозки или хотя бы проверенные с конкура», «Кошмар, хорошо, что все обошлось, и детки невредимы... Ну, сбор средств, им бы главное заработать, а про безопасность они и не слыхали... А если б пони на дорогу побежала? Мало ли что у неё в голове замкнёт... Страшно представить».

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Новый год
 
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