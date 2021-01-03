Начаты доследственные проверки
С начала года в Иркутской области в результате пожаров погибли 5 человек. Пожары произошли в Иркутском, Куйтунском районах и городе Иркутске. По данным фактам следственными отделами Следственного управления по Иркутской области организованы доследственные проверки.
- В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения, - сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
Как сообщал «Байкал-Daily», пожары с гибелью людей произошли в Иркутской области в первые дни января. За 1 и ночь 2 января на пожарах погибли пять человек. Случаи с гибелью людей зарегистрированы 1 января в Иркутске, в посёлке Игнино и в деревне Красный Яр Куйтунского района, утром 2 января двое человек погибли на пожаре в двухквартирном доме в деревне Столбова Иркутского района.
Следователи выяснят причины трагических пожаров в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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