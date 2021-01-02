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В Бурятии в лесу спасли мужчину с эпилепсией

В Бурятии в лесу спасли мужчину с эпилепсией
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Спасатели выезжали в местность Верблюжий Хребет

31 декабря спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в местность Верблюжий Хребет Бичурского района. У 48-летнего мужчины, который находился в зимовье вместе с двумя друзьями, случился приступ эпилепсии.

- Спасатели оперативно выехали на вызов и передали мужчину медикам. Сейчас он находится под наблюдением врачей, - рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС. 
Лес спасательная операция
 
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