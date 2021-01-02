Спасатели выезжали в местность Верблюжий Хребет
31 декабря спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в местность Верблюжий Хребет Бичурского района. У 48-летнего мужчины, который находился в зимовье вместе с двумя друзьями, случился приступ эпилепсии.
- Спасатели оперативно выехали на вызов и передали мужчину медикам. Сейчас он находится под наблюдением врачей, - рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии в лесу спасли мужчину с эпилепсией
Происшествия, Фото:
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