В Бурятии в лесу спасли мужчину с эпилепсией

Спасатели выезжали в местность Верблюжий Хребет



31 декабря спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в местность Верблюжий Хребет Бичурского района. У 48-летнего мужчины, который находился в зимовье вместе с двумя друзьями, случился приступ эпилепсии.



- Спасатели оперативно выехали на вызов и передали мужчину медикам. Сейчас он находится под наблюдением врачей, - рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

