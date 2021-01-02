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Читинец избил 4-летнего пасынка и запер в холодном гараже

Читинец избил 4-летнего пасынка и запер в холодном гараже
Происшествия, 
Малыш едва не замёрз насмерть

35-летний житель Читы жестоко поизмывался над четырёхлетним пасынком.

По данным следствия, в ночь на 28 декабря 2020 года мужчина из-за небольшой провинности избил мальчика, а затем запер его в неотапливаемом гараже. Несколько часов мальчик, одетый только в лёгкое трико и футболку, босой, провёл взаперти.

Когда мать мальчика узнала, что произошло, она обратилась в полицию. Ребёнок был спасён, сейчас он находится в больнице с обморожениями рук и ног, а также телесными повреждениями.

- Отчиму предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийстве малолетнего». Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Обвиняемому грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

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