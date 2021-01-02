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У многодетной семьи артиста цирка Бурятии сгорел дом

У многодетной семьи артиста цирка Бурятии сгорел дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Семья с тремя детьми осталась без крова и без имущества

Вчера ночью в Улан-Удэ пожар уничтожил дом артиста цирка Бурятии Аюра Гомбоева. К счастью, никто не пострадал – мать с тремя детьми успели выскочить из дома в последний момент. Однако огонь уничтожил все документы и вещи.

Цирк Бурятии просит помочь многодетной семьи, лишившейся крыши над головой и всего имущества.

- У Аюра Гомбоева, артиста бурятского цирка, вчера случилось несчастье. Сгорел дом. Сгорели все вещи, трое его детей успели только выскочить из дома. Очень срочно нужна одежда для ребят. Мальчику четыре года, рост 110, можно чуть больше одежду, обувь примерно 27 размера. Девочке шесть лет, рост 116, чуть больше тоже можно вещи, обувь 30,31 размера. Старшему мальчику 13 лет, рост 160, размер обуви - 38,39, - рассказали в цирке Бурятии.

Вещи можно принести в Русский драмтеатр, контактный телефон – 89025647740

Многодетная мать работает в детском саду, рассказала председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова.

- На счёт мамы перечисляют помощь. Сегодня заведующая выезжала к семье. Увезла первые собранные вещи. Организация по оказанию помощи семье продолжается, - сообщила Митрофанова.

Сейчас погорельцы временно размещены у родственницы.

пожар
 
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