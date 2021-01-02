В Иркутской области 1 и 2 января пожары унесли пять жизней

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Трагедии произошли в нескольких населённых пунктах



Пожары с гибелью людей произошли в Иркутской области первые дни января. За 1 и ночь 2 января на пожарах погибли пять человек. Случаи с гибелью людей зарегистрированы 1 января в Иркутске, в посёлке Игнино и в деревне Красный Яр Куйтунского района, утром 2 января двое человек погибли на пожаре в двухквартирном доме в деревне Столбова Иркутского района.



Причины пожаров устанавливают дознаватели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



На территории Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Ежедневно проводятся рейды по местам проживания граждан, склонных к употреблению спиртных напитков, и семей, находящихся в социально опасном положении.

