Бабушка получила ожоги из-за неосторожного обращения с огнём
В Бурятии 30 декабря в пятом часу дня в пожарно-спасательную службу «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в Улан-Удэ. На момент прибытия пожарного расчёта загорание было ликвидировано жильцами. В результате пожара выгорел пол в доме на площади 1 кв. м. Ожоги пламенем получила женщина 1936 года рождения. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.
- Пожилая женщина, растапливая печь, допустила неосторожность, в результате чего произошло возгорание её одежды, - рассказал заместитель начальника отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по РБ Александр Крипиневич.
За минувшие сутки на территории Бурятии зарегистрировано 10 пожаров, на пожарах погибли 2 человека, ещё трое получили травмы. Всего с начала года текущего года на территории республики зарегистрировано 4026 пожаров, погиб 81 человек, ещё 86 получили травмы. Основными причинами пожаров остаются нарушение правил устройства и эксплуатации электроприборов и отопительных печей, а также неосторожное обращение с огнём, в том числе при курении и, как правило, в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
В Улан-Удэ у пожилой женщины загорелась одежда
Происшествия, Фото:
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