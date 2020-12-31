В одном из них пострадало 2 человека
За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 42 аварии с повреждениями транспортных средств, в том числе есть ДТП с пострадавшими. Как сообщает УГИБДД по РБ, это больше обычного количества аварий в два раза.
Около 5 часов вечера в Тарбагатайском районе 24-летняя водитель автомобиля «Тойота Корона», следуя по улице Ленина посёлка Нижний Саянтуй в районе дома № 31 не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие. В результате ДТП пострадала сама водитель и 43-летняя пассажирка. Обе были госпитализированы в медицинское учреждение.
Вчера, 30 декабря, на территории республики инспекторами ДПС выявлено 390 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 9 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 8 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
В Бурятии зафиксировали 42 «предновогодних» ДТП
Происшествия, Фото:
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