В республике произошло ещё 2 пожара
Вечером 30 декабря в селе Ташелан Заиграевского района Бурятии произошёл пожар в жилом двухквартирном доме. Первым на ликвидацию пожара прибыл добровольный пожарный из ДПК МО СП «Талецкое». На момент его прибытия горела одна из квартир.
До прибытия сотрудников 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ добровольный пожарный в одиночку остановил распространение огня. После чего совместными усилиями пожар был ликвидирован.
В результате пожара повреждена стена возле печи, личные вещи в квартире на площади 9 кв. м. Предположительной причиной возгорания послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.
Также вчера, 30 декабря, в улусе Нур-Селение Иволгинского района республики произошёл пожар в кладовой, пристроенной к жилому дому. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри, пламя перешло на пристроенный гараж. Возникла угроза распространения огня на жилой дом.
- Совместными усилиями пожарных ПСЧ №73 ГУ МЧС России по РБ и 6-го Иволгинского отряда ГПС РБ пожар был оперативно ликвидирован. Распространения огня на жилой дом пожарные не допустили. В результате пожара кладовая выгорела изнутри, произошло частичное обрушение крыши, в гараже повреждены потолочное перекрытие и стена на площади 1 кв. м. Предположительной причиной пожара послужило короткое замыкание электрооборудования, - сообщает пресс-служба РА ГО и ЧС.
Бурятский пожарный в одиночку остановил распространение огня
Происшествия, Фото:
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