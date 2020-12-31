Они были спасены из горящего дома родственниками
Вечером 30 декабря в селе Эрхирик Заиграевского района Бурятии произошёл пожар внутри жилого дома. На момент прибытия пожарных людей внутри уже не было: два человека из горящего дома были спасены родственниками.
- К ликвидации пожара были привлечены сотрудники ПСЧ №5 ГУ МЧС России по РБ, 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ и военной части Улан-Удэ. На ликвидацию открытого горения потребовалось 25 минут. В результате пожара выгорела комната и потолочное перекрытие в кухне. Уничтожения жилого дома пожарные не допустили, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение с ожогами и признаками отравления продуктами горения. Предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.
Напоминаем, что утром этого же дня при пожаре в жилом доме погибли две женщины.
В Бурятии 2 человека пострадали на пожаре в жилом доме
Происшествия, Фото:
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