Трое правонарушителей были задержаны
В Забайкальском крае сотрудникам ИК-2 УФСИН России по региону удалось пресечь попытку доставки запрещённых предметов и веществ с помощью беспилотного летательного аппарата.
Летящий квадрокоптер был обнаружен и перехвачен в воздушном пространстве над ограждениями учреждения сотрудниками дежурной смены и караула. Трое правонарушителей, управляющих квадрокоптером, были задержаны сотрудниками полиции совместно с сотрудниками оперативного отдела исправительного учреждения.
- Запрещённые предметы и вещества – полимерный свёрток овальной формы, привязанный к летательному аппарату, в котором находились шприцы, наполненные веществом тёмно-зелёного цвета по внешним признакам схожим с наркотическим, 36 сим-карт, наушники, зарядное устройство и вещество белого цвета без запаха, сотрудниками учреждения обнаружены и изъяты. Попытку доставки запрещённых предметов и веществ с помощью квадрокоптера предотвратили сотрудники колонии особого режима, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.
По данному факту назначена служебная проверка. Изъятые вещества направлены в соответствующие органы для проведения экспертизы на наличие наркотических средств.
Напомним, что ранее за попытку передачи осужденному в ИК-5 УФСИН России по Забайкальскому краю свёртков с веществом тёмно-зелёного цвета, которое по результатам проведённой экспертизы было признано наркотическим гражданину 1992 года рождения вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима.
В забайкальской колонии перехватили дрон с запрещёнными веществами
Происшествия, Фото:
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