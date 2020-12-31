В забайкальской колонии перехватили дрон с запрещёнными веществами

Происшествия, Фото: пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю

Трое правонарушителей были задержаны



В Забайкальском крае сотрудникам ИК-2 УФСИН России по региону удалось пресечь попытку доставки запрещённых предметов и веществ с помощью беспилотного летательного аппарата.



Летящий квадрокоптер был обнаружен и перехвачен в воздушном пространстве над ограждениями учреждения сотрудниками дежурной смены и караула. Трое правонарушителей, управляющих квадрокоптером, были задержаны сотрудниками полиции совместно с сотрудниками оперативного отдела исправительного учреждения.



- Запрещённые предметы и вещества – полимерный свёрток овальной формы, привязанный к летательному аппарату, в котором находились шприцы, наполненные веществом тёмно-зелёного цвета по внешним признакам схожим с наркотическим, 36 сим-карт, наушники, зарядное устройство и вещество белого цвета без запаха, сотрудниками учреждения обнаружены и изъяты. Попытку доставки запрещённых предметов и веществ с помощью квадрокоптера предотвратили сотрудники колонии особого режима, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.



По данному факту назначена служебная проверка. Изъятые вещества направлены в соответствующие органы для проведения экспертизы на наличие наркотических средств.



Напомним, что ранее за попытку передачи осужденному в ИК-5 УФСИН России по Забайкальскому краю свёртков с веществом тёмно-зелёного цвета, которое по результатам проведённой экспертизы было признано наркотическим гражданину 1992 года рождения вынесен приговор в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии особого режима.

