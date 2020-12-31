 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 декабря

30 декабря

Популярное

В Монголии зарегистрирована первая смерть от COVID-19

В Монголии зарегистрирована первая смерть от COVID-19
Происшествия,  Фото:pixabay.com
От коронавируса скончалась 76-летняя пациента районной больницы Улан-Батора

В Монголии объявлено о первой смерти от COVID-19 в стране. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа», ссылаясь на министерство здравоохранения Монголии.

По информации ведомства, 76-летняя женщина проходила лечение в столичной больнице общего профиля района Баянзурх. У пациентки были диагностированы дыхательная и сердечнососудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит С.

На 30 декабря общее число заболевших коронавирусом в стране составляет 1195 человек. Из них 824 человека выписаны из национального исследовательского центра инфекционных заболеваний по завершении лечения, а 361 человек все ещё лечатся.
коронавирус Монголия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Монголии зарегистрирована первая смерть от COVID-19
В Монголии зарегистрирована первая смерть от COVID-19
Происшествия, 31.12.2020
От коронавируса скончалась 76-летняя пациента районной больницы Улан-Батора
В Бурятии пропавший мужчина оказался убитым
В Бурятии пропавший мужчина оказался убитым
Происшествия, 30.12.2020
Следователи раскрыли убийство, совершённое четыре года назад
Очередное землетрясение произошло на Байкале
Очередное землетрясение произошло на Байкале
Происшествия, 30.12.2020
Это уже девятый ощутимый подземный толчок на Байкале с начала декабря
В Бурятии на пожаре погибли женщина и девушка
В Бурятии на пожаре погибли женщина и девушка
Происшествия, 30.12.2020
По предварительной информации, погибли мать и дочь
Житель Иркутской области отдал 4,5 миллиона рублей псевдоброкерам
Житель Иркутской области отдал 4,5 миллиона рублей псевдоброкерам
Происшествия, 30.12.2020
Мошенники позволяли снимать небольшие суммы, имитируя, что всё по-настоящему
Ночью на пожарах в Иркутской области погибли три человека
Ночью на пожарах в Иркутской области погибли три человека
Происшествия, 30.12.2020
Число смертельных пожаров растёт из-за усиленной эксплуатации отопительных систем
В Улан-Удэ пристав бил женщину дверью
В Улан-Удэ пристав бил женщину дверью
Происшествия, 29.12.2020
Конфликт между посетительницей и охранником суда засняли на видео
В Бурятии сотрудник органов сфальсифицировал доказательства
В Бурятии сотрудник органов сфальсифицировал доказательства
Происшествия, 29.12.2020
Сотрудник пошёл на преступление, чтобы избежать наказания
В Иркутске адвоката арестовали по обвинению в мошенничестве
В Иркутске адвоката арестовали по обвинению в мошенничестве
Происшествия, 29.12.2020
По версии следствия, речь идёт о мошенничестве на два миллиона рублей
В пригороде Улан-Удэ горел дом
В пригороде Улан-Удэ горел дом
Происшествия, 29.12.2020
Пожар произошёл в ДНТ «Жарки»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^