От коронавируса скончалась 76-летняя пациента районной больницы Улан-Батора
В Монголии объявлено о первой смерти от COVID-19 в стране. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа», ссылаясь на министерство здравоохранения Монголии.
По информации ведомства, 76-летняя женщина проходила лечение в столичной больнице общего профиля района Баянзурх. У пациентки были диагностированы дыхательная и сердечнососудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит С.
На 30 декабря общее число заболевших коронавирусом в стране составляет 1195 человек. Из них 824 человека выписаны из национального исследовательского центра инфекционных заболеваний по завершении лечения, а 361 человек все ещё лечатся.
В Монголии зарегистрирована первая смерть от COVID-19
Происшествия, Фото:
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