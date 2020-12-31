В Монголии зарегистрирована первая смерть от COVID-19

От коронавируса скончалась 76-летняя пациента районной больницы Улан-Батора



В Монголии объявлено о первой смерти от COVID-19 в стране. Об этом сообщает китайское агентство «Синьхуа», ссылаясь на министерство здравоохранения Монголии.



По информации ведомства, 76-летняя женщина проходила лечение в столичной больнице общего профиля района Баянзурх. У пациентки были диагностированы дыхательная и сердечнососудистая недостаточность, высокое кровяное давление, диабет и хронический гепатит С.



На 30 декабря общее число заболевших коронавирусом в стране составляет 1195 человек. Из них 824 человека выписаны из национального исследовательского центра инфекционных заболеваний по завершении лечения, а 361 человек все ещё лечатся.

