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В Бурятии пропавший мужчина оказался убитым

В Бурятии пропавший мужчина оказался убитым
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Следователи раскрыли убийство, совершённое четыре года назад

В сентябре в полицию обратилась жительница Новосибирска с заявлением о розыске её брата, жившего в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии. Брат с сестрой потеряли связь с 2009 года. В ходе проверки было установлено, что исчезновение мужчины носило криминальный характер. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Во время кропотливой работы следствию совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции удалось установить трёх местных жителей, которые в ходе допросов признались, чтобы были очевидцами убийства пропавшего мужчины. Они отвели сотрудников в лес на окраине посёлка и указали место. Там при осмотре под слоем почвы обнаружили останки человека.

В настоящее время для идентификации останков проводится геномная экспертиза. Из допроса свидетелей следовало, что к расправе над убитым причастен их знакомый. Чтобы проверить полученные показания, следователь вылетел в Улан-Удэ, так как указанный очевидцами мужчина на тот момент находился в исправительной колонии. Он отбывал наказание за другое преступление против собственности.

- В ходе грамотно спланированного и проведённого допроса с предъявлением подозреваемому улик удалось получить подробные показания об обстоятельствах учиненной им несколько лет назад расправы. Сейчас мужчина переведён в следственный изолятор, где в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - сообщили в следственном управлении.

По данным следствия, осенью 2016 года в посёлке Таксимо обвиняемый распивал спиртные напитки в доме у приятеля в компании знакомых местных жителей. Во время застолья он поссорился с одним из собутыльников. Мужчина кулаками и деревянным табуретом нанёс множество ударов по голове и грудной клетке своего противника. После расправы компания ещё некоторое время продолжала употреблять спиртное, после чего гости разошлись, бросив раненого на месте.

Следующим утром хозяин дома обнаружил, что избитый мужчина скончался. По его звонку на месте происшествия собрались все участники застолья, которые вместе с обвиняемым решили спрятать труп в лесу. Они переместили покойного на окраину поселка, где обустроили яму и закопали тело в ней.

- В настоящее время по уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины происшествия, - отметили в СУ СКР по Бурятии.


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