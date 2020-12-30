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Очередное землетрясение произошло на Байкале

Очередное землетрясение произошло на Байкале
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Это уже девятый ощутимый подземный толчок на Байкале с начала декабря

Сегодня утром на Байкале произошло очередное землетрясение. По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, землетрясение зафиксировано в 6.48 часов в акватории озера Байкал в Ольхонском районе Иркутской области.

Энергетический класс - 8,7. Слабые толчки в 2-3 балла ощущались в деревне Тырган Ольхонского района, а толчки в 2 балла – в посёлках Еланцы и Бугульдейка.

«Интерфакс» уточняет, что это уже девятый ощутимый подземный толчок на Байкале с начала декабря.

Как сообщал «Байкал-Daily», одно из последних землетрясений было зафиксировано накануне, 29 декабря, в Муйском районе Бурятии. Его магнитуда составила 4,9.

Два самых сильных землетрясения, напугавшие жителей Бурятии и Иркутской области, произошли 10 декабря. Первое из них случилось рано утром. В домах и квартирах тряслась посуда, а мебель ходила ходуном. Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии, магнитуда была 5,5, в эпицентре интенсивность составила 7,3.

Тем же вечером случилось ещё одно ощутимое сейсмособытие. Подземные толчки, хоть и были слабее и короче, вновь испугали жителей.

Заведующий лабораторией методов сейсмопрогнозов Геологического института СО РАН Цырен Тубанов в интервью «Байкал-Daily» ответил на волнующие вопросы по поводу последних землетрясений.
Байкал землетрясение
 
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