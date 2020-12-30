В Бурятии на пожаре погибли женщина и девушка

Сегодня, 30 декабря, в улусе Ташир Селенгинского района Бурятии на пожаре погибли женщина и девушка.
- Из-за значительного удаления места от ближайшей пожарной части первыми прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Иройское». К этому моменту горела крыша дома, огонь распространялся на конструкции жилого дома. До прибытия огнеборцев добровольные пожарные и местные жители сдерживали пламя. Вместе с прибывшими пожарными распространение огня на близлежащие дома и постройки было остановлено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В результате пожара обрушилась кровля, выгорел пристрой.
В ходе разбора места пожара были обнаружены тела двух женщин 1963 и 2002 годов рождения.
По предварительной информации, погибшие приходились друг другу матерью и дочерью. Эти сведения сейчас проверяются. «Могут быть уточнения», - пояснили «Байкал-Daily» в агентстве ГО и ЧС.
Причина произошедшего устанавливается. Предположительно, трагедия произошла из-за короткого замыкания электропроводки.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 декабря на пожаре в жилом доме 26 декабря в посёлке Гарам Еравнинского района погибли два человека.