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В Бурятии на пожаре погибли женщина и девушка

В Бурятии на пожаре погибли женщина и девушка
Происшествия,  Фото:агентство ГО и ЧС
По предварительной информации, погибли мать и дочь

Сегодня, 30 декабря, в улусе Ташир Селенгинского района Бурятии на пожаре погибли женщина и девушка.

- Из-за значительного удаления места от ближайшей пожарной части первыми прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Иройское». К этому моменту горела крыша дома, огонь распространялся на конструкции жилого дома. До прибытия огнеборцев добровольные пожарные и местные жители сдерживали пламя. Вместе с прибывшими пожарными распространение огня на близлежащие дома и постройки было остановлено, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В результате пожара обрушилась кровля, выгорел пристрой.


В ходе разбора места пожара были обнаружены тела двух женщин 1963 и 2002 годов рождения.

По предварительной информации, погибшие приходились друг другу матерью и дочерью. Эти сведения сейчас проверяются. «Могут быть уточнения», - пояснили «Байкал-Daily» в агентстве ГО и ЧС.

Причина произошедшего устанавливается. Предположительно, трагедия произошла из-за короткого замыкания электропроводки.



Как сообщал «Байкал-Daily», 26 декабря на пожаре в жилом доме 26 декабря в посёлке Гарам Еравнинского района погибли два человека.
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