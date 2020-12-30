Житель Иркутской области отдал 4,5 миллиона рублей псевдоброкерам

Мошенники позволяли снимать небольшие суммы, имитируя, что всё по-настоящему



Жертвой мошенников стал 38-летний житель посёлка Рудногорск Нижнеилимского района. Он обратился с заявлением в полицию 28 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В ноябре мужчине позвонила неизвестная женщина, которая представилась брокером. Она предложила дополнительный заработок, связанный с торговлей на бирже.



Мужчину заинтересовало предложение. Далее ему звонили с разных телефонных номеров неизвестные мужчины, которые посоветовали загрузить на телефон программу и внести небольшую сумму для начала торговли. Затем позвонил «менеджер компании», который пообещал, что будет курировать сделки на бирже. Сначала мужчина видел увеличение баланса счёта в результате якобы совершённых успешных операций. Он несколько раз выводил и обналичивал небольшие суммы, что создавало видимость работы реальной организации и ослабляло бдительность.



По прошествии некоторого времени мошенники предложили значительно увеличить баланс депозита.



Так, в ноябре-декабре нижнеилимец, оформив на себя и жену кредиты, перевёл телефонным мошенникам 4,5 миллионов рублей. Данная сумма денег для аферистов оказалась недостаточной. Они предложили внести ещё миллион. Получив отказ, аферисты заблокировали его личный кабинет. Мужчина неоднократно пытался связаться с «брокерами», но на связь никто не выходил.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».



В подобные ситуации попадали и многие другие жители области. За сутки на уловки мошенников попались семь жителей Иркутской области, лишившись в общей сложности 5,5 миллионов рублей.



Полиция призывает граждан не переводить деньги по просьбам неизвестных, остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже, особенно если вы не разбираетесь в торговле на фондовых рынках и не обладаете соответствующими знаниями. Под образом брокеров зачастую действуют мошенники, намеревающиеся похитить ваши деньги.

