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Ночью на пожарах в Иркутской области погибли три человека

Ночью на пожарах в Иркутской области погибли три человека
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Число смертельных пожаров растёт из-за усиленной эксплуатации отопительных систем

В Иркутской области на пожарах за сутки 29 декабря погибли пять человек. Ночью 30 декабря зарегистрировано 15 пожаров, на которых погибли три человека, сообщили в пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожары с двумя погибшими зарегистрированы в селе Баклаши Шелеховского района, где в частном жилом доме погибли два человека, и в садоводстве Тополёк-1 в Ангарске.

- На ухудшение обстановки с пожарами, в частности, на рост пожаров с летальным исходом влияет понижение среднесуточных температур окружающего воздуха. В условиях сильных морозов усиленная эксплуатация отопительных систем и электронагревательных приборов приводит к пожарам. Именно по этим причинам чаще всего происходят возгорания. Учитывая неблагоприятный прогноз погоды, численность специалистов, задействованных в мероприятиях по профилактике пожаров, не должна уменьшаться. Профилактическая работа в муниципалитетах должна быть организована на высоком уровне. При ухудшении обстановки с пожарами в населённых пунктах должен быть предусмотрен вариант привлечения дополнительных сил, - сообщил заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. Пожарные работают в режиме повышенной готовности.


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