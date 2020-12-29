В Иркутске в суд ушло дело о вывозе леса в Китай на 200 млн

В составе ОПГ один гражданин Китая



В Иркутске в суд направлены уголовные дела о незаконном экспорте лесоматериалов на сумму более 200 млн рублей. Перед судом предстанет организованная преступная группа, состоящая из трёх жителей города Зима и гражданина Китая. Они пять лет занимались скупкой незаконно заготовленной древесины, её переработкой и последующим сбытом как на территории России, так и с вывозом за рубеж, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Общий объем незаконно приобретённых и реализованных лесоматериалов составил более 140 тысяч куб.м.



Для сокрытия своей преступной деятельности и обналичивания полученных доходов участники ОПГ использовали фирмы-однодневки и их счета. Сделки с лесопродукцией оформлялись с использованием фиктивных (подложных) документов.



В результате преступных действий в КНР были экспортированы лесоматериалы на общую сумму свыше 200 млн. руб.



В настоящее время уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

