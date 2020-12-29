 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 декабря

28 декабря

Популярное

В Иркутске в суд ушло дело о вывозе леса в Китай на 200 млн

В Иркутске в суд ушло дело о вывозе леса в Китай на 200 млн
Происшествия, 
В составе ОПГ один гражданин Китая

В Иркутске в суд направлены уголовные дела о незаконном экспорте лесоматериалов на сумму более 200 млн рублей. Перед судом предстанет организованная преступная группа, состоящая из трёх жителей города Зима и гражданина Китая. Они пять лет занимались скупкой незаконно заготовленной древесины, её переработкой и последующим сбытом как на территории России, так и с вывозом за рубеж, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Общий объем незаконно приобретённых и реализованных лесоматериалов составил более 140 тысяч куб.м.

Для сокрытия своей преступной деятельности и обналичивания полученных доходов участники ОПГ использовали фирмы-однодневки и их счета. Сделки с лесопродукцией оформлялись с использованием фиктивных (подложных) документов.

В результате преступных действий в КНР были экспортированы лесоматериалы на общую сумму свыше 200 млн. руб.

В настоящее время уголовные дела направлены в Ленинский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.
Лес контрабанда леса
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии сотрудник органов сфальсифицировал доказательства
В Бурятии сотрудник органов сфальсифицировал доказательства
Происшествия, 29.12.2020
Сотрудник пошёл на преступление, чтобы избежать наказания
В Иркутске адвоката арестовали по обвинению в мошенничестве
В Иркутске адвоката арестовали по обвинению в мошенничестве
Происшествия, 29.12.2020
По версии следствия, речь идёт о мошенничестве на два миллиона рублей
В Улан-Удэ пристав бил женщину дверью
В Улан-Удэ пристав бил женщину дверью
Происшествия, 29.12.2020
Конфликт между посетительницей и охранником суда засняли на видео
В пригороде Улан-Удэ горел дом
В пригороде Улан-Удэ горел дом
Происшествия, 29.12.2020
Пожар произошёл в ДНТ «Жарки»
Жительница Бурятии из ревности убила бывшего
Жительница Бурятии из ревности убила бывшего
Происшествия, 29.12.2020
Женщина специально сходила домой за ножом  
В Бурятии уголовник обокрал собутыльника
В Бурятии уголовник обокрал собутыльника
Происшествия, 29.12.2020
Кража произошла, когда они выпивали в машине на берегу реки
В Бурятии братоубийца пытался обжаловать приговор
В Бурятии братоубийца пытался обжаловать приговор
Происшествия, 29.12.2020
Мужчина проведёт в колонии более девяти лет
В Иркутске произошёл крупный пожар в производственном здании
В Иркутске произошёл крупный пожар в производственном здании
Происшествия, 29.12.2020
На пожаре эвакуировали 12 автомобилей и газовые баллоны
В Улан-Удэ мужчину в бегах выдали летние кроссовки
В Улан-Удэ мужчину в бегах выдали летние кроссовки
Происшествия, 29.12.2020
Подозреваемого из другого региона поймали внимательные росгвардейцы
В Ангарске отправили за решётку «колдунью»
В Ангарске отправили за решётку «колдунью»
Происшествия, 29.12.2020
Мошенница обманула 83-летнюю пенсионерку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^