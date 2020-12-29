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В Бурятии сотрудник органов сфальсифицировал доказательства

В Бурятии сотрудник органов сфальсифицировал доказательства
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сотрудник пошёл на преступление, чтобы избежать наказания

Иволгинский районный суд рассмотрел дело о фальсификации доказательств по уголовному делу. Фальсификацией, как выяснилось, занимался сотрудник органов внутренних дел.

- Мужчина, являясь действующим сотрудником органов внутренних дел, исполнял возложенные на него обязанности по расследованию уголовных дел. Он сфальсифицировал доказательства по уголовному делу, чтобы избежать дисциплинарного взыскания в связи с необоснованной длительностью расследования дела и явной волокитой, - сообщили в Иволгинском районном суде.

Впрочем, мужчина легко отделался. Уголовное дело, возбуждённое по статье «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности», суд прекратил. Так что он отделался судебным штрафом в 10 тысяч рублей.

Постановление райсуда вступило в законную силу.
фальсификация доказательств
 
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