Сотрудник пошёл на преступление, чтобы избежать наказания
Иволгинский районный суд рассмотрел дело о фальсификации доказательств по уголовному делу. Фальсификацией, как выяснилось, занимался сотрудник органов внутренних дел.
- Мужчина, являясь действующим сотрудником органов внутренних дел, исполнял возложенные на него обязанности по расследованию уголовных дел. Он сфальсифицировал доказательства по уголовному делу, чтобы избежать дисциплинарного взыскания в связи с необоснованной длительностью расследования дела и явной волокитой, - сообщили в Иволгинском районном суде.
Впрочем, мужчина легко отделался. Уголовное дело, возбуждённое по статье «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности», суд прекратил. Так что он отделался судебным штрафом в 10 тысяч рублей.
Постановление райсуда вступило в законную силу.
В Бурятии сотрудник органов сфальсифицировал доказательства
Происшествия, Фото:
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