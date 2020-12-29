В Бурятии сотрудник органов сфальсифицировал доказательства

Сотрудник пошёл на преступление, чтобы избежать наказания



Иволгинский районный суд рассмотрел дело о фальсификации доказательств по уголовному делу. Фальсификацией, как выяснилось, занимался сотрудник органов внутренних дел.



- Мужчина, являясь действующим сотрудником органов внутренних дел, исполнял возложенные на него обязанности по расследованию уголовных дел. Он сфальсифицировал доказательства по уголовному делу, чтобы избежать дисциплинарного взыскания в связи с необоснованной длительностью расследования дела и явной волокитой, - сообщили в Иволгинском районном суде.



Впрочем, мужчина легко отделался. Уголовное дело, возбуждённое по статье «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности», суд прекратил. Так что он отделался судебным штрафом в 10 тысяч рублей.



Постановление райсуда вступило в законную силу.

