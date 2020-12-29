Житель Бурятии вырубил сосен на полмиллиона

Происшествия, Фото: из архива

Он получил условный срок



12 июня житель села Каленово на территории Иволгинского лесничества незаконно вырубил 33 сосны. Тем самым он причинил лесному фонду ущерб в особо крупном размере – 530 тысяч рублей.



Приговором суда мужчина признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.



- С учётом смягчающих обстоятельств, а также добровольного возмещения имущественного ущерба, ему назначено наказание в виде двух лет лишения условно, с испытательным сроком два года, - сообщили в районном суде.



Приговор вступил в законную силу.

