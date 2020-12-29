Он получил условный срок
12 июня житель села Каленово на территории Иволгинского лесничества незаконно вырубил 33 сосны. Тем самым он причинил лесному фонду ущерб в особо крупном размере – 530 тысяч рублей.
Приговором суда мужчина признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.
- С учётом смягчающих обстоятельств, а также добровольного возмещения имущественного ущерба, ему назначено наказание в виде двух лет лишения условно, с испытательным сроком два года, - сообщили в районном суде.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии вырубил сосен на полмиллиона
Происшествия, Фото:
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