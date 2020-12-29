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Житель Бурятии вырубил сосен на полмиллиона

Житель Бурятии вырубил сосен на полмиллиона
Происшествия,  Фото:из архива
Он получил условный срок

12 июня житель села Каленово на территории Иволгинского лесничества незаконно вырубил 33 сосны. Тем самым он причинил лесному фонду ущерб в особо крупном размере – 530 тысяч рублей.

Приговором суда мужчина признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере.

- С учётом смягчающих обстоятельств, а также добровольного возмещения имущественного ущерба, ему назначено наказание в виде двух лет лишения условно, с испытательным сроком два года, - сообщили в районном суде.

Приговор вступил в законную силу.
черные лесорубы
 
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