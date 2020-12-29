В Иркутске адвоката арестовали по обвинению в мошенничестве

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

По версии следствия, речь идёт о мошенничестве на два миллиона рублей



В Иркутске адвокату предъявлено обвинение в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, адвокат, представляя интересы фигуранта уголовного дела о незаконной рубке леса, ввёл в заблуждение родственника своего клиента. Адвокат пообещал, что решит вопрос об избрании более мягкой меры пресечения, а в дальнейшем и вовсе, что уголовное дело будет прекращено. За это адвокат получил чуть более двух миллионов рублей. Однако никаких вопросов в пользу обвиняемого он не решал, а мужчина был осуждён.



Адвоката задержали следователи Следственного комитета и сотрудники УФСБ. В его кабинете проведён обыск, изъяты электронные носители информации.



По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.



Следователи проводят необходимые следственные действия.





