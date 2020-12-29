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В Иркутске адвоката арестовали по обвинению в мошенничестве

В Иркутске адвоката арестовали по обвинению в мошенничестве
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
По версии следствия, речь идёт о мошенничестве на два миллиона рублей

В Иркутске адвокату предъявлено обвинение в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, адвокат, представляя интересы фигуранта уголовного дела о незаконной рубке леса, ввёл в заблуждение родственника своего клиента. Адвокат пообещал, что решит вопрос об избрании более мягкой меры пресечения, а в дальнейшем и вовсе, что уголовное дело будет прекращено. За это адвокат получил чуть более двух миллионов рублей. Однако никаких вопросов в пользу обвиняемого он не решал, а мужчина был осуждён.

Адвоката задержали следователи Следственного комитета и сотрудники УФСБ. В его кабинете проведён обыск, изъяты электронные носители информации.

По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Следователи проводят необходимые следственные действия.


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