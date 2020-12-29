По версии следствия, речь идёт о мошенничестве на два миллиона рублей
В Иркутске адвокату предъявлено обвинение в мошенничестве, совершённом в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, адвокат, представляя интересы фигуранта уголовного дела о незаконной рубке леса, ввёл в заблуждение родственника своего клиента. Адвокат пообещал, что решит вопрос об избрании более мягкой меры пресечения, а в дальнейшем и вовсе, что уголовное дело будет прекращено. За это адвокат получил чуть более двух миллионов рублей. Однако никаких вопросов в пользу обвиняемого он не решал, а мужчина был осуждён.
Адвоката задержали следователи Следственного комитета и сотрудники УФСБ. В его кабинете проведён обыск, изъяты электронные носители информации.
По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Следователи проводят необходимые следственные действия.
В Иркутске адвоката арестовали по обвинению в мошенничестве
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сотрудник пошёл на преступление, чтобы избежать наказания
Он получил условный срок
По версии следствия, речь идёт о мошенничестве на два миллиона рублей
Конфликт между посетительницей и охранником суда засняли на видео
Пожар произошёл в ДНТ «Жарки»
Пожар произошёл ночью
Женщина специально сходила домой за ножом
Кража произошла, когда они выпивали в машине на берегу реки
Проверку начала прокуратура
Проблема возникла с трубой дымохода
Мужчина проведёт в колонии более девяти лет
На пожаре эвакуировали 12 автомобилей и газовые баллоны
Мужчине грозит арест
Подозреваемого из другого региона поймали внимательные росгвардейцы
Мошенница обманула 83-летнюю пенсионерку