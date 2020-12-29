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В Улан-Удэ пристав бил женщину дверью

В Улан-Удэ пристав бил женщину дверью
Происшествия,  Фото:ves_ulan_ude_
Конфликт между посетительницей и охранником суда засняли на видео

Подписчики паблика «ves_ulan_ude» в Instagram отправили видео, как судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов не пускает и  пытается вытолкнуть женщину из здания. Автор видео поделился, что женщина пришла в суд, чтобы зарегистрировать заявление. Однако ей сообщили, что приёма из-за коронавируса нет.

- Говорят, по почте скинуть, а бабушка стоит на своём, что денег нет на почту. В этом весь конфликт, - добавляет автор.

На кадрах видно, как женщина подставила ногу перед закрывающийся дверью. Мужчина в форме с силой хлопнул дверью по ноге.

Женщина сказала, что после такого она возьмёт медсправку о нанесённых повреждениях. Тогда пристав ещё раз намеренно ударил дверью, но уже сильнее.


В описании видео говорится, что инцидент якобы произошёл в Октябрьском районном суде Улан-Удэ. Однако в пресс-службе Октябрьского райсуда «Байкал-Daily» эту информацию опровергли. По имеющимся данным, инцидент случился в одном из зданий мировых судей района. Более подробную информацию обещали предоставить позже.


суд
 
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