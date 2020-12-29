В пригороде Улан-Удэ горел дом

Пожар произошёл в ДНТ «Жарки»



В ночь с 28 на 29 декабря в ДНТ «Жарки» Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме.



Пожарные остановили распространение огня. Огонь повредил стены и пол внутри дома на общей площади 15 м², закопчён потолок.



Причина пожара устанавливается.



Также ранним утром 29 декабря в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошёл пожар в котельной, пристроенной к жилому дому и гаражу. На момент прибытия пожарных было сильное задымление в котельной, горели потолочные перекрытия.



Распространения огня на жилые помещения и гараж пожарные не допустили.



Причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, возникший, предположительно, из-за несоответствия печной разделки требованиям пожарной безопасности.





По информации республиканского агентства ГО и ЧС





