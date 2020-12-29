В пригороде Улан-Удэ горел дом

Пожар произошёл в ДНТ «Жарки»
В ночь с 28 на 29 декабря в ДНТ «Жарки» Тарбагатайского района Бурятии произошёл пожар в жилом доме.
Пожарные остановили распространение огня. Огонь повредил стены и пол внутри дома на общей площади 15 м², закопчён потолок.
Причина пожара устанавливается.
Также ранним утром 29 декабря в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района произошёл пожар в котельной, пристроенной к жилому дому и гаражу. На момент прибытия пожарных было сильное задымление в котельной, горели потолочные перекрытия.
Распространения огня на жилые помещения и гараж пожарные не допустили.
Причиной пожара послужил перекал трубы дымохода, возникший, предположительно, из-за несоответствия печной разделки требованиям пожарной безопасности.
По информации республиканского агентства ГО и ЧС
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Происшествия, Фото:
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