Пожар произошёл ночью
В ночь с 28 на 29 декабря в селе Горхон Заиграевского района Бурятии загорелся гараж.
Пожар обнаружили довольно поздно, так что, когда пожарные прибыли, полыхали гараж и находившийся в нём автомобиль. Существовала угроза распространения огня на баню и грузовой автомобиль, расположенные рядом.
- Пожарные и местные жители откатили транспортное средство и не допустили его уничтожения. В результате пожара полностью уничтожен гараж и автомобиль находящийся внутри, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Предположительной причиной инцидента могло стать короткое замыкание электрооборудования.
В Бурятии сгорел гараж с автомобилем
Происшествия, Фото:
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