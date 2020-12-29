В Бурятии сгорел гараж с автомобилем

Пожар произошёл ночью



В ночь с 28 на 29 декабря в селе Горхон Заиграевского района Бурятии загорелся гараж.



Пожар обнаружили довольно поздно, так что, когда пожарные прибыли, полыхали гараж и находившийся в нём автомобиль. Существовала угроза распространения огня на баню и грузовой автомобиль, расположенные рядом.



- Пожарные и местные жители откатили транспортное средство и не допустили его уничтожения. В результате пожара полностью уничтожен гараж и автомобиль находящийся внутри, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Предположительной причиной инцидента могло стать короткое замыкание электрооборудования.

