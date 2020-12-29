 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 декабря

28 декабря

Популярное

Жительница Бурятии из ревности убила бывшего

Жительница Бурятии из ревности убила бывшего
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина специально сходила домой за ножом

Жительница Иволгинского района Бурятии предстала перед судом за убийство бывшего возлюбленного.

Убийство произошло 29 июня, сообщили в Иволгинском районном суде. Женщина, будучи в алкогольном опьянении, узнала неприятную для себя новость о бывшем сожителе. Подруга рассказала, что её бывший сейчас находится дома с другой женщиной.

Тогда обиженная ревнивая женщина сходила к себе домой за ножом. Затем с оружием пришла домой к бывшему сожителю. Она нанесла ему ножом удары в живот и в грудь.

Раненый выбежал на улицу, откуда его доставили в больницу. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.

Убийце назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительница Бурятии из ревности убила бывшего
Жительница Бурятии из ревности убила бывшего
Происшествия, 29.12.2020
Женщина специально сходила домой за ножом  
В Бурятии уголовник обокрал собутыльника
В Бурятии уголовник обокрал собутыльника
Происшествия, 29.12.2020
Кража произошла, когда они выпивали в машине на берегу реки
В Бурятии братоубийца пытался обжаловать приговор
В Бурятии братоубийца пытался обжаловать приговор
Происшествия, 29.12.2020
Мужчина проведёт в колонии более девяти лет
В Иркутске произошёл крупный пожар в производственном здании
В Иркутске произошёл крупный пожар в производственном здании
Происшествия, 29.12.2020
На пожаре эвакуировали 12 автомобилей и газовые баллоны
В Улан-Удэ мужчину в бегах выдали летние кроссовки
В Улан-Удэ мужчину в бегах выдали летние кроссовки
Происшествия, 29.12.2020
Подозреваемого из другого региона поймали внимательные росгвардейцы
В Ангарске отправили за решётку «колдунью»
В Ангарске отправили за решётку «колдунью»
Происшествия, 29.12.2020
Мошенница обманула 83-летнюю пенсионерку
Бурятию вновь тряхнуло
Бурятию вновь тряхнуло
Происшествия, 29.12.2020
Магнитуда землетрясения составила 4,9
Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев
Присяжные признали Шамсутдинова виновным в убийстве сослуживцев
Происшествия, 29.12.2020
При этом присяжные отметили, что молодой человек заслуживает снисхождения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^