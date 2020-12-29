Жительница Бурятии из ревности убила бывшего

Женщина специально сходила домой за ножом



Жительница Иволгинского района Бурятии предстала перед судом за убийство бывшего возлюбленного.



Убийство произошло 29 июня, сообщили в Иволгинском районном суде. Женщина, будучи в алкогольном опьянении, узнала неприятную для себя новость о бывшем сожителе. Подруга рассказала, что её бывший сейчас находится дома с другой женщиной.



Тогда обиженная ревнивая женщина сходила к себе домой за ножом. Затем с оружием пришла домой к бывшему сожителю. Она нанесла ему ножом удары в живот и в грудь.



Раненый выбежал на улицу, откуда его доставили в больницу. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.



Убийце назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

