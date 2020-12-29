Женщина специально сходила домой за ножом
Жительница Иволгинского района Бурятии предстала перед судом за убийство бывшего возлюбленного.
Убийство произошло 29 июня, сообщили в Иволгинском районном суде. Женщина, будучи в алкогольном опьянении, узнала неприятную для себя новость о бывшем сожителе. Подруга рассказала, что её бывший сейчас находится дома с другой женщиной.
Тогда обиженная ревнивая женщина сходила к себе домой за ножом. Затем с оружием пришла домой к бывшему сожителю. Она нанесла ему ножом удары в живот и в грудь.
Раненый выбежал на улицу, откуда его доставили в больницу. От полученных повреждений мужчина скончался в больнице.
Убийце назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Жительница Бурятии из ревности убила бывшего
Происшествия, Фото:
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