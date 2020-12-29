Кража произошла, когда они выпивали в машине на берегу реки
Полицейские задержали 34-летнего улан-удэнца по подозрению в краже сотового телефона в селе Нижний Саянтуй.
В начале октября мужчина на берегу реки в машине выпивал с малознакомым 30-летним местным жителем. Когда владелец авто уснул, его собутыльник забрал с приборной панели мобильник, который за бесценок продал в Улан-Удэ. Ущерб составил около 6,5 тысяч рублей.
Подозреваемый нигде не работает. Он неоднократно судим за имущественные преступления, а также преступления против жизни и здоровья, в том числе – тяжкие. Состоит под административным надзором.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии уголовник обокрал собутыльника
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