Проверку начала прокуратура
Сегодня в селе Смоленка Читинского района в результате наезда «КамАЗа» погиб ребёнок. Проверку по данному ДТП начала прокуратура Забайкальского края.
- Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего сегодня дорожно-транспортного происшествия с участием автомашины «КамАЗ» в селе Смоленка, в результате которого погиб несовершеннолетний ребёнок. В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят соблюдение уполномоченными органами законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при его организации и содержании дорожного полотна. Кроме того, прокуратура выяснит причины нахождения в указанное время ребёнка на улице и полноту мер, принимаемых органами системы профилактики в целях обеспечения его занятости и безопасности, - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
В Забайкалье «КамАЗ» насмерть сбил ребёнка
Происшествия, Фото:
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