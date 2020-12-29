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В Забайкалье «КамАЗ» насмерть сбил ребёнка

В Забайкалье «КамАЗ» насмерть сбил ребёнка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Проверку начала прокуратура

Сегодня в селе Смоленка Читинского района в результате наезда «КамАЗа» погиб ребёнок. Проверку по данному ДТП начала прокуратура Забайкальского края.

- Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего сегодня дорожно-транспортного происшествия с участием автомашины «КамАЗ» в селе Смоленка, в результате которого погиб несовершеннолетний ребёнок. В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят соблюдение уполномоченными органами законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при его организации и содержании дорожного полотна. Кроме того, прокуратура выяснит причины нахождения в указанное время ребёнка на улице и полноту мер, принимаемых органами системы профилактики в целях обеспечения его занятости и безопасности, - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
ДТП смерть
 
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