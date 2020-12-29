В Бурятии произошёл пожар в котельной Росрыболовства

Предположительной причиной пожара послужил прогар трубы дымохода.







Утром 29 декабря в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии произошёл пожар в котельной, расположенной на территории территориального управления федерального агентства по рыболовству. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.На момент прибытия пожарных было загорание в котельной, пристроенной к гаражу. Открытое горение ликвидировали за 31 минуту.Огонь повредил сэндвич-трубу и потолочную разделку в котельной. Уничтожения котельной и распространения огня на гараж пожарные не допустили.Эксплуатация отопительных печей со сборной двухслойной трубой дымохода из нержавеющей стали – «сэндвич-трубой» – имеет свои особенности. Не допускается интенсивная топка печи. Использовать уголь в качестве топлива для печи с такой трубой дымохода нельзя (в соответствии с п. 6.6.13 СНиП 41-01-2003). И, конечно, нельзя оставлять топящуюся печь без присмотра.