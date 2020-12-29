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В Иркутске произошёл крупный пожар в производственном здании

В Иркутске произошёл крупный пожар в производственном здании
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
На пожаре эвакуировали 12 автомобилей и газовые баллоны

Накануне вечером в Иркутске произошёл крупный пожар в двухэтажном административном здании с пристроем на улице Воронежская. Пожар произошёл в металлокаркасном производственном здании. Распространению огня способствовала плотная застройка, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Из рядом стоящего жилого дома были эвакуированы шесть человек. Пострадавших нет. Из автосервиса эвакуировали 12 автомобилей и газовые баллоны.


Пожар охватил площадь в две тысячи квадратных метров. Его ликвидировали в 00.13 часов 29 декабря.

Огонь значительно повредил производственное здание, где размещались автосервис, гараж, пошивочная мастерская и вплотную пристроенное складское помещение. Пожарным удалось отстоять тепловой узел, обеспечивающий теплоснабжением 32 объекта, в том числе три социально-значимых, а также расположенный вблизи жилой дом.

Дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.



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