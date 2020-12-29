В Ангарске отправили за решётку «колдунью»

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мошенница обманула 83-летнюю пенсионерку



В городе Ангарск Иркутской области вынесен приговор в отношении мошенницы, обещавшей снять порчу с местной жительницы.



В августе 2020 года в полицию обратилась 83-летняя ангарчанка. Она она сидела во дворе своего дома на лавочке, когда к ней подошла незнакомая женщина и завела разговор. Незнакомка заявила, что на пожилую ангарчанку кто-то навёл «порчу», но она может помочь ей вылечиться.



Для проведения обряда «очищения» обе женщины поднялись в квартиру потерпевшей, где лжецелительница попросила снять пенсионерку золотые украшения и отдать ей все имеющиеся в доме деньги. Она сложила всё в газету, убрала получившийся конверт в шкаф, после чего ушла.



Через некоторое время хозяйка квартиры обратила внимание, что конверт очень тонкий, открыла его и увидела, что вместо денег в нем билеты «банка приколов», а вместо серёг и колец камни. Общий ущерб составил 136 тысяч рублей.



Сыщики раскрыли преступление. Была задержана 46-летняя, ранее неоднократно судимая за подобные преступления жительница Усолья-Сибирского. У неё были обнаружены принадлежащие ангарской пенсионерке ювелирные украшения и часть денег.



Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





