В Ангарске отправили за решётку «колдунью»

Мошенница обманула 83-летнюю пенсионерку
В городе Ангарск Иркутской области вынесен приговор в отношении мошенницы, обещавшей снять порчу с местной жительницы.
В августе 2020 года в полицию обратилась 83-летняя ангарчанка. Она она сидела во дворе своего дома на лавочке, когда к ней подошла незнакомая женщина и завела разговор. Незнакомка заявила, что на пожилую ангарчанку кто-то навёл «порчу», но она может помочь ей вылечиться.
Для проведения обряда «очищения» обе женщины поднялись в квартиру потерпевшей, где лжецелительница попросила снять пенсионерку золотые украшения и отдать ей все имеющиеся в доме деньги. Она сложила всё в газету, убрала получившийся конверт в шкаф, после чего ушла.
Через некоторое время хозяйка квартиры обратила внимание, что конверт очень тонкий, открыла его и увидела, что вместо денег в нем билеты «банка приколов», а вместо серёг и колец камни. Общий ущерб составил 136 тысяч рублей.
Сыщики раскрыли преступление. Была задержана 46-летняя, ранее неоднократно судимая за подобные преступления жительница Усолья-Сибирского. У неё были обнаружены принадлежащие ангарской пенсионерке ювелирные украшения и часть денег.
Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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