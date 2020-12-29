Мальчик получил травмы
Накануне, 29 декабря, около 16.30 часов в посёлке Усть-Баргузин в Бурятии под колёса автомобиля попал 10-летний ребёнок. На улице Ленина мальчика сбил автомобиль «Хонда Джаз», которым управляла 45-летняя женщина.
- В результате ДТП мальчик получил травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера на севере Бурятии в аварии пострадал пьяный водитель, не имеющий прав.
В Кабанском районе на федеральной трассе «Байкал» в столкновении с фурой травмы получил водитель грузовика.
В Бурятии «Хонда» сбила 10-летнего ребёнка
Происшествия, Фото:
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