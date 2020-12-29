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В Бурятии опрокинулся пьяный водитель без прав

В Бурятии опрокинулся пьяный водитель без прав
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Авария произошла днём

Накануне, 29 декабря, в четыре часа дня в Северо-Байкальском районе Бурятии в ДТП попал пьяный водитель. Ему 26 лет; молодой человек мало того, что был пьян, не имеет водительских прав.

- 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150», не имеющий права управления транспортным средством, следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Нижнеангарск – Северобайкальск», на 20 км не справился с управлением. Он совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии водитель был госпитализирован в медицинское учреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Кабанском районе на федеральной трассе «Байкал» в столкновении с фурой пострадал водитель грузовика.
ДТП алкогольное опьянение
 
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