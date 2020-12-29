В Бурятии ДТП с фурой и грузовиком перекрывало трассу

В пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Байкал» сообщили, что движение было восстановлено спустя 1,5 часов, в 18:30.







В целом за минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 40 аварий. В Госавтоинспекции уточнили, что это больше обычного в два раза.







Накануне около 17 часов в Кабанском районе Бурятии столкнулись фура и грузовик. Авария произошла на федеральной трассе «Байкал», рассказали в УГИБДД по Бурятии.30-летний водитель фуры «Скания» в районе станции Посольская выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Маздой Бонго» под управлением 53-летнего водителя.В результате травмы получил водитель «Мазды». Он был госпитализирован в медицинское учреждение.Из-за этой аварии с 17 часов было временно ограничено движение большегрузов на мосту через реку Большая речка. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые регулировали движение.