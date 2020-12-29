Рабочие ликвидируют последствия в лютый мороз
На перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».
На месте работают более 300 железнодорожников, два восстановительных поезда и две аварийно-восстановительные лаборатории. Кроме того, в пути к месту происшествия находится третий восстановительный поезд, два укладочных крана и 30 вагонов-хопперов.
- Работы проводятся в тёмное время суток и осложняются тяжёлыми метеоусловиями, сильным ветром и температурой воздуха –39 градусов. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб, на месте работает комиссия ЗабЖД, - уточнили в пресс-службе.
Инцидент произошёл 28 декабря на перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги, сошли 29 вагонов грузового поезда. Был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено.
В Забайкалье с рельсов сошли 29 вагонов
Происшествия, Фото:
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