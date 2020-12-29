В Забайкалье с рельсов сошли 29 вагонов

Рабочие ликвидируют последствия в лютый мороз



На перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда, сообщили в пресс-службе ОАО «РЖД».



На месте работают более 300 железнодорожников, два восстановительных поезда и две аварийно-восстановительные лаборатории. Кроме того, в пути к месту происшествия находится третий восстановительный поезд, два укладочных крана и 30 вагонов-хопперов.



- Работы проводятся в тёмное время суток и осложняются тяжёлыми метеоусловиями, сильным ветром и температурой воздуха –39 градусов. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО «РЖД» создан оперативный штаб, на месте работает комиссия ЗабЖД, - уточнили в пресс-службе.



Инцидент произошёл 28 декабря на перегоне Кислый Ключ – Артеушка Забайкальской железной дороги, сошли 29 вагонов грузового поезда. Был нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено.







