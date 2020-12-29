В Улан-Удэ жильцы эвакуировались из горящего дома

– Огонь привлёк внимание соседей, они же и сообщили хозяевам о случившемся, - рассказала главный специалист отдела организации надзорных мероприятий и профилактической работы ГУ МЧС России по Бурятии Елена Мальцева. - Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.







В момент возгорания в доме находились хозяева, которые эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.















Вечером 28 декабря загорелся двухэтажный дом по улице Загустайская в Улан-Удэ. К месту вызова незамедлительно выехали дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 56, 2, 8 и 3.К моменту прибытия на место пожара первого подразделения огнём были охвачены второй этаж и мансарда здания. Уже через 20 минут пожарным удалось локализовать возгорание, спустя ещё полчаса огонь был полностью ликвидирован. На месте работало одно звено газодымозащитной службы.Пока пожарные усмиряли огонь, на месте работали органы дознания.Всего к тушению привлекались 16 человек личного состава и 6 единиц техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. В результате пожара котельная выгорела на площади 3 квадратных метра, мансардный этаж уничтожен огнём полностью, второй этаж повреждён огнём на площади 120 квадратных метров, стены первого этажа закопчены дымом.