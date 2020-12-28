Движение ограничено для большегрузов
На трассе Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии по причине ДТП временно ограничено движение большегрузного транспорта. Речь идёт о мосте через реку Большая речка на 325 км трассы, сообщили в Управлении федеральных дорог «Южный Байкал».
Ограничение введено с 17.25 часов.
- На данном участке в настоящее время движение регулируют сотрудники ГИБДД. О снятии временного ограничения будет сообщено дополнительно, - пояснили в Упрдор «Южный Байкал».
На трассе «Байкал» в Бурятии из-за ДТП ограничили движение
Происшествия, Фото:
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