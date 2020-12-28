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В Иркутске ищут мошенниц, видящих «страшный сглаз»

В Иркутске ищут мошенниц, видящих «страшный сглаз»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Жертвами аферисток стали пожилые женщины

В Иркутске полицейские ищут мошенниц. О них рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

27 декабря в дежурную часть отдела поступило сообщение 75-летней жительницы Ленинского района. Женщина рассказала, что к ней в квартиру постучались две женщины, предположительно цыганки. Они, войдя в доверие пенсионерки, зашли в квартиру. После небольшого диалога мошенницы заявили женщине, что на ней «страшный сглаз». Они предложили «почистить ауру» за небольшое вознаграждение. Добычей мошенниц стали 40 тысяч рублей, а также золотые изделия.

По подозрению в совершении преступления разыскиваются:

- Женщина, на вид от 40 - 50 лет, рост около 160 см, плотного телосложения. Была одета в черный пуховик, черную шапку, унты светлого цвета, при себе имела женскую сумку черного цвета.
- Женщина, на вид от 20 - 30 лет, рост около 160 см, плотного телосложения. Была одета в пуховик черного цвета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет лишения свободы.

Днём ранее в дежурную часть полиции поступило еще одно сообщение от пожилой гражданки 1936-го года рождения, которая также стала жертвой мошенников. Женщину ввели в заблуждение таким же способом, обманным путем выманив у нее 130 тысячи рублей.
мошенничество
 
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