В ДТП в Иркутской области погибли женщина и подросток

Предварительно установлено, что на 36 километре автодороги Р-258 «Байкал» столкнулись Mitsubishi Colt и «Газель Некст».







Сегодня около 14.30 часов на федеральной трассе «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области погибли женщина и подросток.Женщина-водитель и 17-летний пассажир иномарки скончались на месте.Также медицинская помощь потребовалась второму несовершеннолетнему пассажиру Mitsubishi и водителю «Газели», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.