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В ДТП в Иркутской области погибли женщина и подросток

В ДТП в Иркутской области погибли женщина и подросток
Происшествия, 
Они скончались на месте аварии

Сегодня около 14.30 часов на федеральной трассе «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области погибли женщина и подросток.

Предварительно установлено, что на 36 километре автодороги Р-258 «Байкал» столкнулись Mitsubishi Colt и «Газель Некст».


Женщина-водитель и 17-летний пассажир иномарки скончались на месте.

Также медицинская помощь потребовалась второму несовершеннолетнему пассажиру Mitsubishi и водителю «Газели», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП смерть
 
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