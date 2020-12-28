В ДТП в Иркутской области погибли женщина и подросток

Они скончались на месте аварии
Сегодня около 14.30 часов на федеральной трассе «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области погибли женщина и подросток.
Предварительно установлено, что на 36 километре автодороги Р-258 «Байкал» столкнулись Mitsubishi Colt и «Газель Некст».
Женщина-водитель и 17-летний пассажир иномарки скончались на месте.
Также медицинская помощь потребовалась второму несовершеннолетнему пассажиру Mitsubishi и водителю «Газели», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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